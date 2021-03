Le ultime su Kokorin: rimandato l’incontro con Iachini

A margine del racconto del primo allenamento dello Iachini-bis, arrivano novità sul conto di Aleksandr Kokorin. Il giocatore russo, fuori causa per infortunio da qualche settimana, si trova ancora a Roma dove sta svolgendo delle terapie. Lo riporta Radio Bruno. Rimandato tutto il primo incontro con il nuovo allenatore, in attesa di capire quando potrà tornare a lavorare sul campo. L’unico volto nuovo per Iachini è stato dunque Malcuit, l’altro acquisto del mercato di gennaio, dove invece hanno salutato Firenze Duncan, Saponara, Cutrone e Lirola, che facevano parte della Fiorentina che aveva lasciato il tecnico a novembre. VIDEO: il primo allenamento dello Iachini-bis