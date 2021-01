Le ultime dal CS: si va verso il tridente pesante. Castrovilli l’escluso?

Prima della partenza per Napoli la Fiorentina ha svolto la rifinitura al Centro Sportivo “Davide Astori”. Si va verso una Fiorentina offensiva, che può scendere in campo con il 3-4-2-1 e il tridente pesante Callejon-Vlahovic-Ribery. In questo caso servirebbe un centrocampista più “robusto” e l’esclusione eccellente potrebbe essere quella di Gaetano Castrovilli in favore di Pulgar accanto ad Amrabat. Più difficile invece andare infoltire il centrocampo per schierare la difesa a quattro: l’input attuale di Prandelli è quello di proseguire con la difesa a tre. Come riporta Radio Bruno inoltre, si va verso il recupero di tutti gli acciaccati: partono per Napoli anche Pezzella e Borja Valero.

