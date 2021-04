Le ultime dal CS: Kokorin lavora col pallone, Igor vicino al rientro

Arrivano buone notizie dai Campini dove ha fatto visita anche il presidente Commisso per assistere all'allenamento

Dalle frequenze di Radio Bruno, nella trasmissione A pranzo con il Pentasport, viene fatto il punto sulla Fiorentina con le ultime dal centro sportivo. Rocco Commisso ha presenziato alla sessione odierna che ha palleggiato con Vhalovic e Milenkovic. Il presidente si è poi spostato per assistere al match della Primavera. Igor si è allenato e potrebbe essere convocabile per il Sassuolo. Ma la notizia più importante riguarda Alksandr Kokorin che procede a piccoli passi verso il rientro. Il russo ha infatti lavorato per la prima volta con il pallone dopo diverse settimane. La sua condizione fisica è comunque ancora da ritrovare e il russo potrebbe essere arruolabile soltanto a partire dalla sfida contro la Juventus in programma il 25 aprile.