Le ultime dal CS: esami per Gonzalez, Sottil resta un punto interrogativo

L'argentino (che naturalmente non si è allenato) ha un affaticamento al flessore e in queste ore ha svolto alcuni esami per capire l'entità del problema occorsogli. Ovviamente con un occhio al Mondiale in Qatar, in cui spera di trovare una convocazione con il CT Scaloni. Domani si dovrebbe sapere qualcosa in più. Al momento rimane un grande punto interrogativo anche condizione dell'altro esterno, che anche oggi si è allenato a parte nella seduta pomeridiana. Il figlio d'arte si porta dietro un problema alla schiena dalla gara di agosto, evidentemente mai risolto e ora peggiorato. Si è allenato invece regolarmente in gruppo Rolando Mandragora, che aveva saltato l'Inter per un problema fisico.