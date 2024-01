Le Toghe viola: “Preoccupati per la situazione del Franchi”

Le Toghe Viola, vista l'attuale situazione che si è venuta a creare in relazione alla ristrutturazione dello stadio Artemio franchi ed in particolare su dove la squadra Viola giocherà durante l'esecuzione dei lavori che, allo stato attuale non hanno date certe, manifestano la loro più viva preoccupazione per tutti i tifosi che non hanno ancora alcuna certezza sul futuro dell'attività sportiva della Fiorentina e sulla possibilità di assistere alle partite della squadra per un numero indeterminato di anni.