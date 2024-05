Le regole per la finale: tutte le norme da rispettare al Franchi e nei pressi

Ecco le normative disposte dal prefetto Francesca Ferrandino, dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura, per chi assisterà alla partita a Firenze e all'Artemio Franchi: "Divieto della vendita per asporto di alcol e bevande in contenitori di vetro e lattine e divieto di consumo di alcolici all'esterno dei locali nell'area intorno allo stadio Franchi di Firenze. Per domani: la finale della Conference League Olympiacos-Fiorentina in programma ad Atene potrà essere vista anche al Franchi grazie ai maxischermi I divieti avranno vigore dalle 18 di domani alle 6 del 30 maggio nell'area compresa tra piazza delle Cure - viale dei Mille - via Pacinotti - via del Pratellino - via Del Campo D'Arrigo Viale De Amicis - viale Lungo l'Affrico - piazza Alberti - viale Ojetti - viale Righi - viale Volta Vietata anche "la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti" e di "qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio Franchi"