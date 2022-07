Biraghi: “Pronto a chiudere la carriera qui. Nikola? Noi abbiamo un codice “

Le parole di Biraghi

Dopo la vittoria per 4 a 1 della Fiorentina sul Trento, Cristiano Biraghi si è soffermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Ecco il LIVE della conferenza stampa del capitano viola.

La nuova Fiorentina: Questa è la Fiorentina più completa degli ultimi anni. Ci sono stati innesti importanti, più quelli che c'erano l'anno scorso. Così riusciamo ad inserire bene i nuovi. Abbiamo fatto un bel ritiro e domani abbiamo l'ultima gara da vincere.

Sull'Europa: L'anno scorso ho detto le cose così per come erano, si sentiva che le cose stavano cambiando. Magari, non ci si aspettava di fare così bene e andare davanti a squadre importanti. L'Europa dobbiamo giocarcela con tutte le nostre forze e andare più lontano possibile. Con il lavoro dell'anno scorso, non faremo gli stessi errori.

Sulla condizione della squadra: Questo ritiro è stato intenso, unico posto in cui possiamo lavorare bene. Abbiamo fatto un grande lavoro, con il mister che chiede sempre di migliorare. L'anno scorso non abbiamo espresso il massimo potenziale, quindi possiamo alzare il livello.

Sul passato e sulle critiche: A me piace parlare con voi, perché ci confrontiamo. Noi non possiamo sempre dire quello che vogliamo, io l'anno scorso volevo solo precisare certe cose e mettere un punto sul passato. Adesso non si scherza più, è quello il messaggio. Anche al livello personale è andata bene. Per me ci sono i top, che sanno fare tutto da soli, e poi giocatori come noi che hanno bisogno dello stimolo del mister. Ci sono state partite dove non abbiamo capito come gestire il gioco e le situazioni e questo è un lato su cui stiamo lavorando.

Sul debutto europeo: La città è abituata a palcoscenici superiori. Noi dobbiamo portala ancora più in lato. Alcuni giocatori saranno emozionati, ma è un grande orgoglio perché l'abbiamo conquistata con tanta fatica.

Sul suo futuro: Io sono qua, per me è normale ma i matrimoni si fanno in due. Io ho dato la massima disponibilità di rimanere qua per tutto il tempo possibile. A me è capitato il sogno di giocare nell'Inter, il passo l'ho fatto, adesso non ho problemi a chiudere la carriera qua.

Su Milenkovic: Tutto regolare, il mercato non entra nello spogliatoio. Come con Dusan, ho sempre tenuto tutto furoi. Fuori i possono essere voci, ma dentro c'è un codice. Se non si rispetta, siamo noi che lo mettiamo fuori. Così come Dusan, Milenkovic si allena bene. Vedremo.

Su Dodò: Il brasiliano è veramente un bel giocatore. Un acquisto veramente importante. Ora dovrà trovare la giusta condizione. Ci aiuterà in Europa con la sua esperienza.