Le pagelle del giorno dopo: oro Castrovilli e Dragowski. Male Callejon ma rispetto per Iachini

10 a Castrovilli. E’ il prestigioso numero di maglia che il gioiello viola indossa ed è il voto alla sua prestazione. E dire che alla vigilia sembrava a rischio panchina. Gaetano sta diventando un giocatore sempre più decisivo. E ora speriamo che allunghi presto il contratto.

9 a Dragowski. Diciamoci la verità: il portierone polacco non ha ancora conquistato tutti. Forse meriterebbe più elogi e più attenzioni. Può diventare un top player.

8 A Milenkovic. Temo che a giugno andrà via. Ma per il momento gioca nella Fiorentina e gioca bene. Tra l’altro continua a segnare gol e questo gli regala un valore aggiunto. Se poi decidesse di restare ancora un anno con noi…

7 alla società che in questa lunga settimana pre Udinese ha agito da società vera. Rocco ha chiamato a rapporto tutte le componenti. Ha chiesto spiegazioni. E ha difeso Iachini che è una sua scelta. Proteggendolo nella maniera giusta.

6 a Amrabat per come lavora in fase difensiva.

5 a Amrabat per come manca nella fase offensiva

4 agli attaccanti che continuano a non segnare e a deludere. Vlahovic è immaturo, Kouame non è una prima punta e Cutrone non viene proposto da titolare così a gennaio la Fiorentina ha le mani libere su riscattarlo o meno

3 alla paura, anzi al terrore, che accompagna la squadra quando passa in vantaggio. Questo è un gruppo interessante ma non ha personalità. O, almeno, non ancora.

2 Ai continui infortuni che colpiscono Ribery e Pezzella. Non è colpa loro ma certo non avere con continuità questi due campioni è un bel problema.

1 a chi ironizza su certe battute di Iachini. Tipo <gioca, gioca>. Un po’ di rispetto per favore.

0 a Callejon attaccante. Non è il suo ruolo. E’ stato giusto provarci ma è meglio non ripetere una simile scelta.

COSA FUNZIONA E COSA NO: I TRE PROBLEMI DELLA FIORENTINA