Gli allenamenti continuano: il 4-3-3 sempre più simbolo di questa Fiorentina

La nuova Fiorentina prende sempre più forma. Il 4-3-3 di Italiano diventa il simbolo della rinascita Viola

Ormai il ritiro della Fiorentina a Moena è entrato nel vivo e la prima cosa che è stata notata da tutti è la grinta che Italiano mette in campo per allenare i suoi ragazzi. L'obiettivo principale è imprimere la sua idea di gioco, il suo 4-3-3, a tutta la squadra senza fare sconti a nessuno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nell'allenamento pomeridiano di ieri, tutta la rosa è stata sottoposta ad allenamenti tattici con lo scopo di memorizzare gli schemi considerati linfa per il gioco del mister. Nota curiosa è come tutti i giocatori, dai titolari ai giovani della primavera, siano inseriti all'interno dei meccanismi di Italiano. Tutti fanno parte del gruppo, nessuno escluso. Mister Italiano non molla un centimetro, sfinisce i giocatori con urla ed esercizi tattici e intanto, piano piano, la nuova Fiorentina sta prendendo sempre più forma, con il 4-3-3 come simbolo della sua rinascita.