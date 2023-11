Le Glorie Viola cambiano: nasce l’Associazione “Storia Viola”. Il comunicato

L’attività principale dell’Associazione Glorie Viola, quella sportiva, è venuta meno causa assenza di ricambio generazionale. A seguito di ciò il Presidente Moreno Roggi e il Consiglio tutto si sono dimessi per dare modo di proseguire con una nuova principale attività, un nuovo Consiglio ed un nuovo nome. Tale sodalizio, già presente nel Registro degli Enti del Terzo Settore, ha assunto il nome di Associazione “Storia Viola” e avrà finalità di connotare con maggiore percezione il proprio legame con la storia della Fiorentina. Organigramma: Presidente Onorario Moreno Roggi; Presidente Roberto Romoli; Vicepresidente Salvatore “Ciccio” Esposito; consiglieri (con deleghe specifiche) Massimo Cremasco, Alessandro Martini, Orlando Mazzoni, Marina Mecheri, Alberto Panizza, Gabriella Pierani e Roberto Vinciguerra. Collaboratori: Alessandro Beatrice, Giacomo Cialdi, Maurizio Francini, Sebastien Frey, Luigi Galli, Luca Giannelli, Saverio Guzzo, Fabio Incatasciato, Paolo Lamuraglia, Franco Latella, Franco Martelli, Gioacchino Minuto, Manuel Pasqual, Celeste Pin, Gilberto Righini, Giacomo Sarti e Marco Vichi. Restano intatte le finalità solidaristiche e di utilità sociale nei confronti dei soggetti svantaggiati economicamente e/o afflitti da gravi patologie, mentre un nuovo obiettivo sarà l’organizzazione di un’attività divulgativa e didattica avente per oggetto la vita e le imprese sportive della Fiorentina così importanti anche nell’evoluzione del tessuto sociale della città di Firenze. Non mancheranno, ovviamente, i tradizionali eventi per onorare e ricordare personaggi e fatti di assoluto rilievo della Leggenda Viola.