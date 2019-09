Le formazioni di Fiorentina-Perugia: spazio a Ribery dal 1′. Ci sono anche Dalbert e Cristoforo

Fra poco (alle 20) fischio d’inizio per Fiorentina-Perugia, amichevole che i viola giocano durante la sosta dal campionato con una squadra del campionato cadetto. Assenti Chiesa, ieri con la Nazionale, ma anche i giovani Ranieri e Sottil, in campo con l’Under 21. Non ci saranno nemmeno Terzic e Vlahovic nella selezione serba, così come Milenkovic. Saranno in totale 11 gli assenti nei viola, che scenderanno così in campo con una formazione sperimentale. Negli umbri out Carraro, anche lui convocato nella Nazionale di Nicolato. Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Ceccherini, Cristoforo, Dalbert; Zurkowski, Pulgar, Benassi (C); Ribery, Montiel, Boateng.

Panchina: Chiorra, Dragowski, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Duncan, Dutu, Pierozzi, Simonti, Thereau

Perugia (3-5-2): Fulignati; Balic, Gyomber, Sgarbi; Nzita, Nicolussi Caviglia, Kouan, Buonaiuto, Falasco; Melchiorri (C), Falcinelli.

Panchina: Vicario, Ruggiero, Rodin, Iemmello, Fernandes Cantin, Konate, Rossi, Corradini, De Araujo, Falzerano, Di Chiara.