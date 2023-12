Le convocazioni dell’Argentina Under 23: la decisione su Beltran e Infantino

Javier Mascherano, Ct della nazionale argentina Under 23 non ha convocato nessun giocatore viola per il raduno che precederà il Torneo Preolimpico che si terrà in Venezuela il 20 gennaio. Infatti ne Beltran ne Infantino parteciperanno al raduno e con molta probabilità neanche al Preolimpico. Proprio qualche tempo fa dall'Argentina delle voci avevano fatto capire che la stessa Fiorentina non avrebbe lasciato partire il giovane attaccante Beltran e oggi la convocazione ha risolto questi dubbi. Presente nella lista invece l'attaccante del Lanus, Pedro de la Vega, nome più volte accostato alla Fiorentina. Di seguito l'elenco completo: