Lavori al Franchi: arriva il via libera per la ditta sotto indagine

Arriva il via libera per la ditta sotto indagine che si occupava dei lavori al Franchi. Il tutto può ripartire senza problemi

I lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi sono affidati alla Cobar, ditta di Altamura coinvolta in un'indagine per truffa riguardante la costruzione della Cittadella della giustizia di Salerno. Inizialmente, una misura cautelare interdittiva impediva alla Cobar di partecipare a nuove gare d'appalto e di proseguire i contratti in corso, inclusi quelli con il Comune di Firenze. Tuttavia, il gip di Salerno ha accolto le tesi difensive, sospendendo la misura interdittiva. Di conseguenza, la Cobar può continuare a contrattare con la pubblica amministrazione e proseguire i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Lo riporta la Nazione.