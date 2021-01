L’auspicio: “Prandelli? Lo vedo come il Maldini della Fiorentina, con un altro allenatore”

Il noto agente di mercato Carlo Pallavicino è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Sportiva. Il noto agente di mercato ha spiegato come vede il futuro di Cesare Prandelli con la Fiorentina:

Conosco Cesare molto bene, mi auguro che il suo rapporto con la società viola possa prolungarsi. Magari in una posizione diversa da quella di adesso. Credo stia facendo bene alla Fiorentina. Mi piacerebbe vedere sempre più addetti ai lavori che sono stati in passato calciatori o allenatori, capaci di gestire ruoli chiavi all’interno delle varie società. Lo insegna il Milan di adesso con Maldini. Mi piacerebbe pensare che il prossimo allenatore della Fiorentina non sia Prandelli, proprio perché spero che Cesare possa diventare un dirigente della viola del futuro.