Laudisa: “Rinnovo Italiano? Incontro positivo, non conclusivo. Servono garanzie”

"Andrà capito che tipo di mercato sarà per la Fiorentina. L'incontro per il rinnovo di Italiano è stato positivo, ma non conclusivo. La parte più delicata riguarda proprio il potenziamento di una squadra che ha l'ambizione di tornare in Europa con l'idea di restarci. Il mercato deve dare delle conferme a Italiano, oltre al nodo centravanti c'è quello del regista. La Fiorentina dovrà comunque cambiare pelle e rafforzarsi"