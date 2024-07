L’Argentina vola in finale. Ma Nico e Quarta non sono protagonisti

L'Argentina è in finale di Coppa America. Ecco la partita di Nico Gonzalez e Martinez Quarta

Con un netto 2 a 0 al Canada, l'Argentina è in finale di Coppa America. Ci pensano Julian Alvarez e Leo Messi con un gol per tempo. Per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina, c'è poco da segnalare.