L’Argentina vince ancora: Nico parte dalla panchina. Qualche minuto per Quarta

Non si ferma l'Argentina di Scaloni che batte il Perù 2 a 0, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Tre su tre per i biancocelesti che si preparano a essere protagonisti in questa Coppa America. Per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina, Nico Gonzalez è partito dalla panchina entrando al 63' al posto di Garanacho. Mentre Martinez Quarta ha sostituito l'ex viola Pezzella 20 minuti dopo. Primi minuti in Coppa America per lui.