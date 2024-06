L’Argentina vince anche contro il Cile: 73 minuti per Nico Gonzalez

Ancora zero minuti per Martinez Quarta che come contro il Canada rimane a sedere per 90 minuti. Per quanto riguarda l'esterno della Fiorentina, poco da segnalare. Qualche tiro parato, fallo preso a favore e poco altro. Come Martinez Quarta, Nico Gonzalez era rimasto in panchina 90 minuto nella scorsa sfida.