L’arbitro di San Gallo-Fiorentina: poca esperienza e niente dialogo

Igal Frid 32 anni israeliano è l’arbitro designato da Roberto Rosetti questo pomeriggio per la gara di Conference League a San Gallo. Frid è un arbitro che vanta diverse presenze in Youth League, mentre invece sono limitate le presenze nelle manifestazioni più importanti . Arbitro quindi con un curriculum di basso profilo, abituato a dirigere partite di intensità e tecnica diversa da quella che probabilmente incontrerà stasera. Spesso si rifugia nella sanzione disciplinare per la sua insicurezza. Non brilla in personalità e neppure nel dialogo con i calciatori in campo. Gli atleti dovranno prestare massima attenzione alle proteste non il fischietto israeliano non gradisce. Per il resto sicuramente non è la finale ma nella designazione ci aspettavamo qualcuno con più esperienza.