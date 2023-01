L’arbitro di Fiorentina-Sassuolo: Manganiello, un fischietto dal cartellino facile

Sarà il piemontese Gianluca Manganiello a dirigere Fiorentina-Sassuolo, in programma questo pomeriggio (ore 15). È uno dei fischietti più esperti a disposizione del designatore Gianluca Rocchi. Il quarantunenne di Pinerolo, a dire il vero, non sta attraversando un gran momento di forma ed a testimoniarlo sono le poche gare dirette in questa stagione di Serie A: soltanto tre. Quest'anno è stato protagonista di un episodio contestato dalla Lazio: l’ammonizione incredibile comminata a Sergej Milinkovic-Savic contro la Salernitana, che fece saltare al centrocampista serbo il derby romano, in programma il turno successivo. Manganiello è un arbitro rigido e poco propenso al confronto con i calciatori in campo, spesso anche dal cartellino facile: nelle tre gare dirette quest'anno, infatti, sono stati ben undici i gialli sventolati ---> Leggi le designazioni complete della 17° giornata di Serie A