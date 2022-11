L’appello di Zurkowski: “Spero che le cose in Viola cambino al mio ritorno”

Szymon Zurkowski , ancora a secco di minuti con la sua Polonia in Qatar, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della sua situazione alla Fiorentina. Queste le sue parole:

Siamo una squadra così ben coordinata che tutti supportano tutti. Tutti sono pronti ad entrare e dare il 100%. Ovviamente, il ruolo di riserva non piace a nessuno. C'è rabbia, ma la squadra è più importante e tutti salterebbero nel fuoco per i compagni. Fiorentina? Mi spiace per come stanno andando le cose. Spero che la situazione cambi quando tornerò dal Qatar.