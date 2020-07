L’analisi: “Iachini, prima grande occasione della carriera. Lui e Commisso non possono sbagliare”

Repubblica Firenze propone un’analisi a firma Giuseppe Calabrese sulla conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Ve ne riportiamo un estratto, la versione integrale all’interno del quotidiano in edicola:

(…) Quello che inizia fra poco più di un mese deve essere il campionato della svolta, e qui, caro Beppe, al cuor non si comanda. Una squadra così ambiziosa non l’hai mai allenata. Ci vuole un cambio di passo, e di mentalità. La fiducia del presidente è un bene prezioso, l’affetto dei tifosi un alleato importante, ma il resto ce lo devi mettere tu. È una bella sfida. In tanti sono rimasti spiazzati dalla decisione di Commisso, soprattutto chi si aspettava una scelta al rialzo (…).