L’analisi di Borghi: “La Fiorentina fatica ad essere pericolosa. Posizione tranquilla, ma…”

Il giornalista DAZN Stefano Borghi si è soffermato sulla Fiorentina e su alcuni dei suoi singoli in vista della sfida contro la Sampdoria:

Contro l’Inter si è notata ancora una volta la difficoltà da parte della Fiorentina di costruire azioni pericolose. Per quanto riguarda i singoli attenzione a Bonaventura, che è cresciuto molto nelle ultime settimane. I nuovi acquisti Kokorin e Malcuit potranno essere utili, soprattutto quest’ultimo, che potrà dare più qualità rispetto a Venuti. Il russo, invece, ha caratteristiche differenti dagli altri attaccanti in rosa, ma avrà bisogno di tempo per tornare in forma. In classifica i viola adesso si trovano in una posizione tranquilla, ma le partite che la squadra di Prandelli deve vincere sono quelle contro le sue dirette concorrenti, non contro le big.