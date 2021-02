Maleh protagonista al Venezia: “I compagni hanno appoggiato la scelta sulla Fiorentina”

Youssef Maleh è tornato in campo con il suo Venezia, dopo il buon esito della trattativa che lo vedrà approdare a Firenze dalla prossima stagione. E il giovane azzurro ha già ricominciato a far parlare di sé per le sue giocate, visto che è stato suo il bellissimo assist per il gol di Forte contro la Cremonese (partita vinta dai lagunari per 3-1). Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club:

I compagni mi hanno sempre sostenuto, appoggiando la mia scelta. Sapevo che saremmo arrivati a una conclusione favorevole per entrambe le parti. Ora ho ripreso ad aiutare la squadra, da quando mi è stata data la possibilità di rientrare, facendo quanto mi chiede il Mister.

