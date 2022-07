In attesa dell’inizio della Serie A TIM, DAZN arricchisce la propria offerta estiva. Non solo Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria, la piattaforma OTT aggiunge anche amichevoli estive di altre squadre di Serie A con nuovi match, ultimi test prima dell’esordio in campionato. Questo quanto viene riportato da CalcioeFinanza.it. Tra queste, si legge, sarà possibile vedere anche l'amichevole tra Fiorentina e Galatasaray in programma sabato 30 luglio alle 19:00.