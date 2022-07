L’allenamento mattutino: difesa e rigori, Nico sugli scudi. Ikoné assente

E' iniziato sotto la pioggia e finito sotto il sole l'allenamento mattutino in Austria della Fiorentina: i viola hanno lavorato in vista della gara contro il Galatasaray concentrandosi sui movimenti della linea difensiva a 4 e sui calci piazzati, in particolare i calci di rigore con un Nico Gonzalez in grande spolvero, a segno con il cucchiaio. Da segnalare l'assenza di Ikoné per problemi gastrointestinali.