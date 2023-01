L’agente di Kouamé al centro sportivo: si tratta dell’ivoriano e altri due viola

Michelangelo Minieri, procuratore dell'attaccante viola Christian Kouamé, si è fatto vedere questa mattina all'ingresso del centro sportivo Davide Astori: non solo l'ivoriano, Minieri gestisce anche il giovane terzino destro Gentile e il portiere Cerofolini, che era in odor di esordio in Coppa Italia ma gli è stato preferito Gollini.