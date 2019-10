Lafont rivela: “La stagione nella Fiorentina? Sono stato molto male”

Dopo un anno di alti e bassi nella Fiorentina, Alban Lafont sta disputando un grandissimo avvio di stagione al Nantes, squadra rivelazione in Ligue1 [RISULTATI E CLASSIFICA]. Il portiere classe ’99 è tornato a parlare della scorsa stagione in viola a France Football: “Ho vissuto un anno all’estero, ma ci sono cose che mi hanno fatto sentire molto, molto male. Si tratta di questioni personali su cui non voglio dire altro, ma questo mi ha spinto a tornare in Francia. Avevo preso questa decisione da un po’ di tempo” ha detto Lafont. Che poi ha mandato un messaggio a Deschamps: “In Francia ci sono tanti bravi portieri, ma voglio dimostrare di meritare una chance”.