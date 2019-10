Muro Lafont: altra porta inviolata e nove in pagella. E la Fiorentina lo tiene d’occhio

Nove. Questo il voto scelto dal quotidiano francese L’Equipe per Alban Lafont in occasione di Lione-Nantes 0-1. La squadra di casa ha calciato complessivamente tredici volte, sette di queste in porta, trovando però sempre sulla propria strada il ventenne portiere transalpino. E i numeri di Lafont fin qui sono di tutto rispetto: otto presenze, cinque gol incassati e cinque volte con la porta inviolata. Non a caso il Nantes vola ed è secondo in classifica a soli due punti di distanza dal PSG capolista. La scelta fatta in estate dalla Fiorentina, ovvero di prestare il giocatore per due stagioni ai gialloverdi, finora sta producendo effetti positivi. Nell’estate del 2021 se ne riparlerà. [I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE]

