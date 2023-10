Lady Radio: Rubino Senior raggiunge il figlio alla Fiorentina, ecco il ruolo

Nuovo arrivo in vista per l'organigramma della Fiorentina, in particolare per l'areascout: Lady Radio annuncia che la società viola sarebbe pronta a mettere sotto contratto Raffaele Rubino, ex attaccante tra le altre del Novara ed ex dirigente del Trapani, del Livorno e della Juve Stabia. Rubino, padre dell'attaccante Tommaso che gioca in Primavera, sarebbe in procinto di unirsi alla squadra capitanata dal direttore tecnico Nicolas Burdisso e dal direttore sportivo Daniele Pradè.