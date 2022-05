L’addio a zero di Bernardeschi con la Juventus penalizza la Fiorentina

La fine del rapporto tra l’esterno bianconero e la Juventus ha ripercussioni economiche sulle casse della Fiorentina

Nel 2017, al momento della cessione, i due club concordarono infatti non soltanto il pagamento del cartellino per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, ma anche una clausola sulla futura rivendita: ai viola sarebbe andato il 10 per cento, fino a un massimo di 5 milioni di euro. Questi soldi adesso ovviamente non verranno versati al club di proprietà di Rocco Commisso.

TURIN, ITALY - DECEMBER 08: Federico Bernardeschi of Juventus warms up prior to the UEFA Champions League group H match between Juventus and Malmo FF at the Juventus Stadium on December 08, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)