Adailton: “Bologna altalenante. Pedro? Italia e Brasile diversi”

L'opinione dell'ex calciatore brasiliano di Bologna e Verona, sulla partita del Dall'Ara con la Fiorentina e sull'ex Pedro

Il brasiliano Adailton, ex calciatore di Bologna e Verona, è stato intervistato nel corso de il Pentasport di Radio Bruno: Bologna-Fiorentina?Seguo con interesse la squadra di Mihajlovic: è altalenante, non sempre fa delle buone prestazioni. Ha la mentalità dl proprio allenatore, gioca per vincere con intensità. C'è bisogno di un cambio di mentalità per poter ambire a qualcosa di più. Penso che sia l'ambizione del proprio presidente (Saputo ndr). Gli ultimi due anni sono stati particolari per molte squadre blasonate: la Fiorentina, per quello che rappresenta nel calcio italiano, fa impressione vederla a questo livello. Difficile da capire i reali valori, la verità di questo campionato. Vlahovic?Gioca già da un po', è maturato molto negli ultimi due anni. un Giocatore importante che sa quello che ti può dare ed ha ampi margini di miglioramento. Affiancato da questi giocatori esperti può beneficiarne per crescere ancora. Prandelli?Mi ha un po' stupito, ma sentendo cosa ha detto lo capisco. Il mondo del calcio è cambiato molto negli ultimi 6/7 anni. A volte se non si sta al passo può essere difficile sentirsi parte di questo universo così caotico.