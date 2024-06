L’ACCVC: “Invitiamo a mantenere le promesse. Non ci sono scuse”

L'ACCVC, ovvero il Centro Coordinamento dei Viola Club, ha diramato un comunicato all'indomani delle parole espresse da Daniele Pradè e Alessandro Ferrari sui programmi della Fiorentina. Nel testo si "invitano il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le “promesse fatte" e si specifica che "non potranno essere accettate eventuali giustificazioni". C'è anche spazio per un apprezzamento per la linea comunicativa che sembra essere stata intrapresa. Ecco il comunicato completo: