La Supercoppa è pronta ad iniziare. Gli orari delle conferenze e allenamenti

Giovedì la Fiorentina scenderà in campo contro il napoli per giocarsi l'accesso alla finale della Supercoppa. Ecco gli orari delle conferenze e non solo

La Supercoppa Italiana tra poco prenderà il via. Non senza polemiche, ma ormai manca poco. Una grande occasione per la Fiorentina di riportare a Firenze un trofeo, che manca dalla Coppa Italia del 2001. Intanto sono stati comunicati gli orari delle conferenze stampa, e degli allenamenti delle quattro formazioni. Per la Fiorentina il tecnico Vincenzo Italiano, e un giocatore parleranno alle 16:00 italiane. Mentre si alleneranno all al'Al Shabab Secondary alle 13:00, con i primi 15' aperti ai media