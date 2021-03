La stroncatura: “Prandelli da 4 in pagella, la retrocessione un rischio concreto”

Su Calciomercato.com troviamo un’analisi e la relativa pagella per il momento difficile della Fiorentina di Cesare Prandelli:

La Fiorentina ha perso 4 delle ultime 5 partite, quindi senza dubbio merita 4 in pagella: con Prandelli ha una media da Serie B, la retrocessione ora è un rischio concreto perché il Toro ha due gare in meno e il Cagliari si è svegliato con Semplici, cosa che non è riuscito a fare il tecnico viola. Gli errori ci sono stati anche nella costruzione della squadra, ma il livello tecnico è superiore alla posizione della squadra, i prossimi saranno due incontri decisivi per evitare di lottare fino alla fine per evitare una clamorosa discesa in B.