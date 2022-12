La stroncatura: “Dodò? Nulla di che, ha deluso allenatore e società”

Il 2023 deve essere l'anno del riscatto per il brasiliano

"Ha accontentato pochissime persone, soprattutto non ha fatto contenti allenatore e società. Certo, ha delle attenuanti, ma non ha entusiasmato e ci aspettiamo molto di più da lui. E’ un giocatore che non ci ha fatto vedere niente di che”. Il brasiliano, che ha avuto un infortunio dopo tanti mesi di inattività, avrà voglia di dimostrare che certi giudizi sono ribaltabili.