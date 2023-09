La sosta della Fiorentina: quando ritornano i Nazionali? E c’è qualche recupero

Il francese è andato in gol con Nzola, Parisi, Arthur e non solo. Sosta fondamentale per Maxime Lopez che sta iniziando a conoscere i compagni e Italiano. Ancora assente Niccolò Pierozzi, che sta recuperando dall'infortunio di questa estate

Radio Bruno ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina. Questa mattina la Fiorentina ha svolto un allenamento congiunto con Daniele Galloppa. Per quanto riguarda gli acciaccati, Ikonè e Barak hanno svolto la partitella e stanno bene. Il francese è andato in gol con Nzola, Parisi, Arthur e non solo. Sosta fondamentale per Maxime Lopez che sta iniziando a conoscere i compagni e Italiano. Ancora assente Niccolò Pierozzi, che sta recuperando dall'infortunio di questa estate. In Nazionale? Milenkovic sarà il primo a tornare Amatucci e Kayode mercoledì e gli ultimi saranno Nico Gonzalez, Beltran e Kayode.