La simpatica iniziativa dei Postini Fiorentini: niente consegne nelle vie bianconere

Cresce a Firenze l’attesa per Juventus-Fiorentina, la sfida valida per la 14esima giornata di Serie A in programma martedì sera all’Allianz Stadium. Come sempre accade nel capoluogo toscano, il match contro i bianconeri è molto sentito e viene considerato il più importante della stagione in ragione della forte rivalità tra le due società. Probabilmente per stemperare la tensione buttandola nella goliardia – o semplicemente per farsi un po’ di pubblicità – l’azienda di spedizioni Postini Fiorentini si è resa protagonista di un’iniziativa davvero singolare: per tutta la giornata di oggi (22 dicembre) non consegnerà la posta nelle vie “juventine” (realmente esistenti come via della Chiesa, via della Casa Morata, Via Lippi e Macia), ovvero nelle strade intitolate a protagonisti presenti e passati della storia juventina.