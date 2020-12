Ujfalusi: “Mai alla Juventus, per me in Italia c’era solo la Fiorentina. La Viola di oggi…”

L’ex viola Tomas Ujfalusi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Io mai alla Juventus? E’ vero, in Italia per me c’era solo la Fiorentina come in Spagna solo l’Atletico. L’affetto dei tifosi viola è bellissimo, a Firenze eravamo tutti amici. Il momento della Fiorentina? E’ difficile, anche per mister Prandelli che è tornato. La squadra è buona, un mix tra giovani ed elementi di esperienza come Ribery. La gara sarà complicata ma spero che la Fiorentina porti i tre punti a casa, ci vogliono. Il 2-3? Bellissimo, mai viste scene come il ritorno a Firenze. Sono le cose che ricorderai per sempre. Ronaldo? Difficile fermarlo, è tra i migliori al mondo. Ha tutto”.