La rosa della Fiorentina scende di valore. E che distanza dalle prime 6

La Fiorentina termina la stagione con l'ottava rosa della Serie A, come valori. Il noto sito Transfermarkt, che si occupa dell'oscillazione dei valori di mercato dei giocatori, ha inserito la squadra viola poco sotto le big. Con 240 milioni di Euro. però staccata dalle prime sei come numeri. La Lazio infatti è settima, con 260 milioni. Mentre dalla Roma in su, si va sui 300 milioni. Inoltre i giocatori viola hanno diminuito la propria valutazione. Infatti c'è un calo di 25 milioni, sintomo che qualche giocatore ha reso al di sotto delle aspettative.