La riscossa di Nico. Dai pianti in Qatar al ritorno con l’Argentina, il racconto

Nico Gonzalez ha avuto un finale di 2022 non felice, come è noto la sua esclusione per motivi fisici dal roster dell'Argentina per il mondiale in Qatar è stata una mazzata. Nico però non si è lasciato andare, e ha finito la stagione alla grande, personalmente parlando con la Fiorentina, è stato nettamente il trascinatore della viola. Tyc Sports, noto portale argentino ha raccontato la sua discesa all'inferno e la sua risalita. Il racconto si sofferma sui momenti in cui Lionel Scaloni, e il suo staff tecnico hanno dovuto escludere Nico per il riacutizzarsi dell''infortunio. Il suo agente Jose Titolo, che lo segue da sempre ricorda così il momento: "Mi chiamò sua madre, e quando mi disse che non lo avrebbero convocto io lanciai il telefono dalla finestra". Anche il suo compagnbo di stanza in Qatar, Alexis Mac Allister parla di come abbia cercato di aiutare Gonzalez: "Fu un momento duro, ero con lui nella stessa camera. E piangevamo assieme, mentre parlavamo con la famiglia per capire cosa fare." Al 10 della Fiorentina era stata proposta l'idea di rimanere con la squadra, ma lui rifutò per tornare a Firenze, e recuperare al meglio.