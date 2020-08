La riflessione di Biasin: “Commisso? La classifica economica personale conta il giusto”

Il giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva:

Commisso presidente più ricco (LEGGI QUI IL DATO)? I soldi sono la cosa più importante, ma bisogna saperli spendere. A Bergamo non ne avevano tanti ma hanno costruito un patrimonio. Parliamo sempre del portafoglio dei proprietari ma oggi non ci sono più i presidente mecenati, sono cose che contano fino ad un certo punto. Un club, al di là del suo proprietario, deve fare con le proprie forze. Conta più avere dirigenti capaci che qualche milione in più.