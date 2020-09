La replica dell’On. Di Giorgi: “Il nervosismo di Commisso? Restiamo calmi…”

Dopo l’attacco di Rocco Commisso, è intervenuta direttamente l’onorevole PD Rosa Maria Di Giorgi, che ha cercato di buttare acqua sul fuoco parlando durante la trasmissione Salotto Viola su Italia 7:

Dobbiamo tutti restare tranquilli, con il nervosismo non si risolvono le cose. Se Commisso abbandonasse l’ipotesi-Franchi, si renderebbe necessario l’intervento della politica, ricordiamo che è il Comune ad essere proprietario dell’impianto e dovrebbe metterlo a posto. Ma si tratterebbe di un’occasione persa, considerando le prospettive della nuova proprietà viola. L’imprenditore italo-americano è venuto in Italia per investire fortemente sulla Fiorentina e per la Fiorentina, non voglio prendere in considerazione altre ipotesi in questo momento.