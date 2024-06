La Reggiana imita la Ternana. Interesse per 3 giovani della Fiorentina

La Reggiana guarda in casa Fiorentina, per un triello di giovani. Ecco chi sono i giocatori richiesti

Gli intrecci di mercato tra la Fiorentina e la Reggiana sono un tema in queste settimane. Dall'arrivo di Goretti a Firenze dietro la scrivania, all'addio di Nesta per sostituire Palladino a Monza. E potrebbero non essere gli ultimi, secondo la Gazzetta Di Reggio il club avrebbe sondato 3 giovani viola, tutti presenti nella rosa della Ternana lo scorso anno. Amatucci, Lucchesi e DiStefano sarebbero i sostituti di alcuni partenti in casa Reggiana