La probabile formazione: Italiano punta su Amrabat. Davanti con il “solito” dubbio

Le probabile scelte di Vincenzo Italiano a poche ore dalla partita dell'anno

Manca sempre meno alla partita che può valere un'intera stagione. La Fiorentina, questa sera, in un Franchi vestito a vesta, affronterà la Juventus per cercare di strappareil pass per l'ultimo posto in Europa. E per farlo, Vincenzo Italiano si affiderà naturalmente ai titolarissimi, partendo dalla difesa dove, davanti a Terracciano ci sarà la coppia consolidata formata da Milenkovic e Igor. Sulle corsie non si tocca capitan Biraghi, mentre a destra si rivedrà Odriozola pronto a riprendersi il posto da titolare in quella che potrebbe essere la sua ultima gara in Viola. In regia spazio ad Amrabat, in vantaggio su Torreira, con Duncan e Bonaventura a completare il reparto. Davanti sono icuri del posto Cabral e Nico Gonzalez, mentre per l'utlima maglia del tridente ci sarà il solito ballottaggio Saponara e Ikonè. Con il primo in netto vantaggio.