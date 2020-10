La probabile formazione: Iachini pensa al cambio di modulo, Callejon comunque in panchina?

A pochi minuti dalla conferenza stampa di Iachini – prevista per le 14 in versione telematica – ci si interroga sulle possibili scelte di formazione del mister Viola, in vista della trasferta di Roma. Come riporta Radio Bruno stamattina è andata in scena la rifinitura al CS “Davide Astori”. Ieri pomeriggio l’allenatore ha riproposto un modulo alternativo, ma non inedito: il 3-4-3, già visto nel finale della scorsa stagione. Sia ieri che stamattina si è tornati a sperimentare questa soluzione. Il rebus riguarda chi andrà a ricoprire il ruolo, accanto a Ribery e Kouame, sicuri del posto. Se l’interprete sarà Callejon, oppure una mezzala come Bonaventura che possa svariare tra centrocampo ed attacco.

