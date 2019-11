La probabile formazione: Caceres titolare? Conferme su Vlahovic-Chiesa

Radio Bruno Toscana riporta le ultime notizie a due giorni dall’importante sfida contro il Cagliari: confermato rispetto a stamani il vantaggio di Vlahovic su Boateng. Dopo due mesi e mezzo il serbo dovrebbe tornare titolare. Scontato il rientro di Pezzella, mentre sulla destra Lirola torna a disposizione ed è atteso in campo. Ancora 3-5-2 con gli stessi interpreti nel mezzo e Dalbert a sinistra. Caceres, considerato out fino a ieri, è tornato in gruppo per l’intero allenamento, partitella compresa: se domani le buone sensazioni saranno confermate, il Pelado giocherà da titolare a Cagliari. Altrimenti, pronto Ranieri, l’opzione più cauta vista la sosta alle porte.

Rasmussen ancora in Primavera, con la quale si è allenato. Bigica e i suoi saranno impegnati domani alle 11. Invece, per quanto riguarda la Prima Squadra, la maglia sarà quella bianca di Santo Spirito.

Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres/Ranieri; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.