La probabile formazione dell’Atalanta, tridente pesante per Gasperini

Gian Piero Gasperini in vista della partita di stasera non potrà contare su diversi giocatori. Ma probabilmente sceglierà di andare con il tridente pesante. In difesa tornerà Toloi dalla squalifica. Con Demiral fuori. In mezzo al campo ci sarà il solito De Roon, e Ederson, con Koopmeiners che dovrebbe partire dalla panchina. Davanti invece è in vantaggio Zapata su Muriel. Uno dei 2 spalleggerà Boga e ovviamente Hojlund. Pesa anche un'assenza come quella di Mario Pasalic. PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Zapata, Boga; Hojlund