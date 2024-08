La prima di Colpani in viola. Gol, sprazzi, e una condizione da trovare

Per Andrea Colpani i primi minuti in viola hanno riservato subito il gusto del gol, accompagnato da una condizione da trovare

Oggi non c'erano dubbi, allo Zecchini di Grosseto gli occhi erano quasi tutti per Andrea Colpani. Palladino lo ha schierato titolare per fargli iniziare a comprendere i suoi schemi, anche se il biennio a Monza ha creato già una simbiosi tra i due. E Colpani non ha deluso andando subito in gol, il momentaneo 5-1, gentilmente offertogli da Kouamè. Oltre al gol il flaco ha stazionato sulla trequarti di destra, dove col suo mancino ha cominciato a studiare i movimenti dei compagni, come quelli di Kayode sulla destra.