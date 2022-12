La Polonia di Zurkowski cambia Ct, fuori Michniewicz

La federazione polacca ha annunciato su twitter una novità in panchina. La nazionale di Zurkowski cambierà allenatore. Dal 2023 infatti non sarà più Michniewicz a sedere in panchina. Ma sarà trovato un altro Ct. L'obiettivo è quello di "migliorare l’immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi“.